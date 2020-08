Usa 2020, Biden: Storia Kamala è storia d'America, migranti ricchezza

di lrs

Milano, 12 ago. (LaPresse) - L'ex vicepresidente Usa, Joe Biden, ha detto che la storia della sua compagna nella corsa verso le elezioni di novembre, la senatrice Kamala Harris, è "la storia dell'America". È "una figlia di migranti" che "sa personalmente come le famiglie di migranti arricchiscono il nostro Paese e le sfide di cosa significa crescere nero e indiano-americano negli Stati Uniti d'America", ha aggiunto parlando a Wilmington, nel Delaware. "E questa mattina, in tutta la nazione, le bambine si sono svegliate, specialmente le bambine nere e di colore che si sentono trascurate e sottovalutate nelle loro comunità, ma oggi - oggi forse si vedono per la prima volta in un nuovo modo", ha sottolineato Biden.

