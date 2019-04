Usa 2020, Biden si candida per la Casa Bianca. Trump lo deride: "Benvenuto Joe l'assonnato"

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali Usa del 2020. Biden è stato vicepresidente sotto la presidenza di Barack Obama, dal 2009 al 2017. Biden si unisce così al già nutrito campo dei candidati alle primarie democratiche. "I valori chiave di questa nazione, la nostra posizione nel mondo, la nostra democrazia, ogni cosa che ha fatto l'America, l'America è in ballo. Ecco perché annuncio la mia candidatura a presidente degli Stati Uniti", ha scritto Biden su Twitter.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!