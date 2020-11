USA 2020, Biden: Proteggerò Obamacare come fosse mia famiglia

di lca

Milano, 10 nov. (LaPresse) - "Proteggerò l'Affordable Care Act come se fosse la mia famiglia". Lo ha detto il presidente eletto Joe Biden parlando a Wilmington, nel Delaware, nel giorno in cui l'Obamacare torna alla Corte Suprema su richiesta dell'amministrazione Trump in quello che Biden ha definito "l'ultimo tentativo degli ideologi di estrema destra" di ribaltare l'Affordable Care Act. "Non è necessario che sia una questione di parte. È una questione umana. Colpisce ogni singola famiglia americana", ha aggiunto Biden.

