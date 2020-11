Usa 2020, Biden: Non intraprenderò azione legale contro Trump

di lcl

Milano, 10 nov. (LaPresse/AP) - Joe Biden ha affermato che il suo team di transizione non intraprenderà azioni legali per cercare di costringere l'amministrazione Trump a riconoscerlo ufficialmente come presidente eletto. "Francamente non vedo la necessità di un'azione legale", ha detto Biden ai giornalisti.

