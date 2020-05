Usa 2020, Biden nega accuse di molestie: Non è mai successo

di mrc

Washington (Usa), 1 mag. (LaPresse/AP) - Joe Biden, candidato democratico in corsa alle presidenziali americane di novembre, ha negato le accuse di abusi sessuali a lui rivolte da parte di una sua ex collaboratrice, Tara Reade, affermando che l'accusa è "non vera".

"Non è mai successo", ha riferito Biden in una nota.

