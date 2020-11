Usa 2020, Biden lancia sito per transizione presidenza

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - In attesa dell'ufficialità della vittoria, il candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden ha già lanciato il sito per la transizione presidenziale, buildbackbetter.com. "Il popolo americano determinerà chi servirà come prossimo presidente degli Stati Uniti. I voti sono ancora in fase di conteggio in diversi Stati del paese. Le crisi che affliggono il paese sono gravi - da una pandemia a una recessione economica, dal cambiamento climatico all'ingiustizia razziale - e il team di transizione continuerà a prepararsi a tutta velocità in modo che l'amministrazione Biden-Harris possa iniziare a correre il primo giorno", si legge sulla home page.

