Usa 2020, Biden: Io e Harris al lavoro per lasciare pandemia alle spalle

di lcl

Milano, 10 nov. (LaPresse) - "Io e Kamala Harris non stiamo perdendo tempo. Siamo pronti a mettere sotto controllo il Covid-19 in modo da poter riaprire le nostre attività e le nostre scuole in sicurezza, riprendere la nostra vita e lasciarci alle spalle questa pandemia". Lo ha scritto su Twitter il presidente eletto degli Usa Joe Biden.

