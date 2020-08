Usa 2020, Biden: Harris combattente senza paura, orgoglioso di lei

di lcl

Milano, 11 ago. (LaPresse) - "Ho il grande onore di annunciare che ho scelto Kamala Harris - una combattente senza paura e uno dei migliori funzionari pubblici del paese - come mia compagna di corsa" nelle elezioni presidenziali. Così su Twitter il candidato dem, Joe Biden. "Ai tempi in cui Kamala era procuratore generale, lavorava a stretto contatto con Beau. Li ho visti sfidare le grandi banche, sollevare i lavoratori e proteggere donne e bambini dagli abusi. Allora ero orgoglioso e ora sono orgoglioso di averla come mia partner in questa campagna", ha aggiunto Biden.

