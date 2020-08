Usa 2020, Biden ha scelto la sua vice: è Kamala Harris

di Matteo Bosco Bortolaso

E' stato il vice del primo presidente afro-americano. Potrebbe essere il presidente con la prima donna afro-americana quale sua vice. Joe Biden, che tenterà di spodestare Donald Trump dalla Casa Bianca in autunno, ha scelto la sua 'running mate': è la senatrice Kamala Harris, radici oltre i confini statunitensi e una vita passata in California.

La senatrice è la prima donna con la pelle nera e origini indo-giamaicane a essere candidata alla carica di vice presidente nella storia degli Stati Uniti. Harris, 55 anni, è una delle figure più importanti del partito democratico ed è diventata rapidamente una delle principali contendenti per un ruolo che, per scelta dei democratici, doveva ricadere su una donna.

Nata a Oakland da padre giamaicano e madre indiana, Harris ha vinto la sua prima elezione nel 2003 quando è diventata procuratore distrettuale di San Francisco. Quindi è stata eletta procuratore generale della California nel 2010 e senatrice nel 2016.

Biden ha scritto su Twitter che Harris, da procuratore generale, ha lavorato a stretto contatto con suo figlio Beau Biden, a sua volta procuratore generale in Delaware in quegli anni. "Li ho visti sfidare le grandi banche, difendere i lavoratori e proteggere donne e bambini dagli abusi - ha twittato Biden -. Allora ero orgoglioso, e ora sono orgoglioso di averla come mia partner in questa campagna".

Da parlamentare, Harris si è spesa per la depenalizzazione della cannabis a livello federale, lo stop alla diffusione delle armi che spesso funestano gli Stati Uniti, e per un percorso di riconoscimento della cittadinanza a migranti illegali. Harris aveva tentato la candidatura a presidente, ed era considerata un profilo promettente, ma è stata costretta al ritiro per una raccolta fondi fallimentare.

La candidata è sposata con l'avvocato californiano Douglas Emhoff. La sorella è Maya Harris, analista politico, mentre il cognato Tony West ha un importante carica nella società Uber, ed è stato funzionario al dipartimento di Giustizia di Washington.

La reazione di Trump non si è fatta attendere: Biden e Harris sarebbero "perfetti assieme, sbagliati per l'America", ha twittato l'attuale inquilino della Casa Bianca. Con un video chiaramente pronto da tempo, si accusano i due di aver aperto le braccia alla sinistra radicale, pronti a imporre "trilioni in nuove tasse".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata