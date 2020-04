Usa 2020, Biden: Grato a Sanders, insieme sconfiggeremo Trump

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Bernie Sanders "ha messo l'interesse della nazione - e la necessità di sconfiggere Donald Trump - sopra ogni altra cosa" e per questo gli sono grato, ha scritto l'ex vicepresidente Joe Biden, rimasto l'unico candidato in corsa alle primarie Dem negli Usa. "So quanto sia stata difficile per lui e per i suoi sostenitori prendere questa decisione", ha aggiunto, "insieme sconfiggeremo Donald Trump".

