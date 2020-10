Usa 2020, Biden cita enciclica Papa, campagna Trump lo ridicolizza

di lcl

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden ha citato martedì l'enciclica di Papa Francesco 'Fratelli Tutti' nel corso di un comizio a Warm Springs, in Georgia. "A volte, pensando al futuro, facciamo bene a chiederci: 'Perché lo sto facendo?', 'Qual è il mio vero scopo?'", ha scritto il Papa nella sua enciclica. Biden ha ripetuto il passaggio e ha sottolineando che "Papa Francesco ha posto domande a cui dovrebbe rispondere chiunque cerchi di guidare questa grande nazione". In un tweet, pubblicato pochi minuti dopo che l'ex vicepresidente aveva pronunciato le sue osservazioni, l'account social "Trump War Room", gestito dalla campagna del repubblicano, ha ritagliato solo le domande: "Perché lo sto facendo?, Qual è il mio vero obiettivo?" - dalle osservazioni di Biden trasformando rapidamente la clip in un meme.

