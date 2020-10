USA 2020, Biden avanti nei sondaggi dopo duello tv

di lca

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Joe Biden avrebbe vinto la prima sfida tv con Donald Trump in vista delle presidenziali Usa di novembre. Il candidato democratico è infatti avanti nei sondaggi dopo il faccia a faccia con il presidente in carica: secondo il sito RealClearPolitics, Biden avrebbe un vantaggio di 6,6 punti calcolato come media dei principali sondaggi. In generale però il dibattito non è piaciuto agli statunitensi. Un sondaggio post-dibattito di CBS News indica che l'83% degli spettatori ha ritenuto "negativa" la serata. Alla domanda su come li ha fatti sentire il dibattito, la risposta più popolare, al 69%, è stata "infastidito"; solo il 17% si è sentito "informato" dal confronto tv.

