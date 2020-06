usa 2020, Biden avanti a Trump in 6 Stati in bilico

di scp

Torino, 25 giu. (LaPresse) - L'ex vicepresidente democratico in corsa per la nomination, Joe Biden, è avanti nei sondaggi sul presidente Trump di 14 punti ed è in vantaggio anche in diversi Stati in bilico, i cosidetti 'Swing states' o 'Battleground states'. È quanto emerge da un sondaggio del New York Times-Siena College, secondo cui Biden supera Trump di almeno 6 punti in Nord Carolina, Arizona, Florida, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, considerati critici per le elezioni di novembre e dove il tycoon aveva vinto nel 2016.

