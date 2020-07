Usa 2020, Biden annuncia piano da 2.000 mld in 4 anni per energia pulita

Wilmington (Delaware, Usa), 14 lug. (LaPresse/AP) - Il candidato dem alle presidenziali Usa, Joe Biden, ha annunciato un piano di investimenti da 2.000 miliardi di dollari in quattro anni per l'energia pulita e la lotta contro il cambiamento climatico. Una significativa accelerazione per conquistare l'elettorato progressista, rispetto alla sua precedente proposta che si fermava a un investimento di 1,7 mila miliardi in 10 anni.

