Usa 2020, Biden al lavoro: priorità pandemia, economia razzismo e clima

di lca

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Il presidente eletto Joe Biden è già al lavoro per l'ingresso alla Casa Bianca, previsto ufficialmente il prossimo 20 gennaio. Secondo il team del presidente e della vice Kamala Harris, riportato dai media Usa, sono quattro i temi centrali della prossima amministrazione: lotta al Covid, economia, razzismo e clima. In merito a quest'ultimo, Biden dovrebbe riportare gli Stati Uniti negli accordi di Parigi, cancellando così uno dei provvedimenti più contestati di Donald Trump. Prevista invece per lunedì la nomina della task force scientifica-politica per la lotta la coronavirus: il presidente eletto dovrebbe anche annullare il ritiro degli States dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

