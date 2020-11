Usa 2020, Biden a leader mondiali: America è tornata

di lcl

Milano, 10 nov. (LaPresse) - "L'America è tornata. Siamo di nuovo in gioco". Così il presidente eletto Usa Joe Biden rivolgendosi ai leader mondiali durante il discorso tenuto in Delaware. Biden ha sottolineato che la sua presidenza ribalterà la politica estera isolazionista e nazionalista portata avanti da Donald Trump e sintetizzabile nello slogan 'America First'.

