Usa 2020, Bernie Sanders vince le primarie dem in New Hampshire

Bernie Sanders conquista le primarie dem in New Hampshire. "E' l'inizio della fine per Donald Trump", ha dichiarato il senatore del Vermont che ha aggiunto: "Quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell'inizio di una rivoluzione politica. Grazie per la vittoria di stasera, adesso vinceremo anche le prossime". Secondo Pete Buttigieg e terza, a sorpresa, la senatrice Amy Klobuchar, mentre la collega Elizabeth Warren è quarta e l’ex vicepresidente Joe Biden solo quinto. Si ritirano dalla corsa Bennet, Patrick e Yang.

