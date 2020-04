Usa 2020, Bernie Sanders si ritira dalle primarie Dem

Il senatore del Vermont Bernie Sanders, in corsa per le primarie democratiche negli Usa ha deciso di interrompere la sua campagna elettorale. Sarà dunque Joe Biden a sfidare Donald Trump alle elezioni presidenziali in programma per il 2020. "Il percorso verso la vittoria era praticamente impossibile", ha dichiarato Sanders confermando il suo ritiro dalla orsa alla nomination. Il senatore del Vermont si è poi congratulato con Joe Biden, unico candidato dem rimasto in corsa. L'ex vicepresidente è "un uomo molto rispettabile con il quale lavorerò per far avanzare le nostre idee progressiste", ha aggiunto.

