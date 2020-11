Usa 2020, anche la Cnn assegna vittoria Arizona a Biden

di mad

Milano, 13 nov. (LaPresse) - Anche la Cnn ha assegnato la vittoria in Arizona a Joe Biden, sottolineando che è la seconda volta in più di settant'anni che un democratico si impone in quello Stato, da sempre una roccaforte repubblicana, che ha spinto leader repubblicani come Barry Goldwater e John McCain alla ribalta nazionale.

