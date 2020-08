usa 20202, Melania Trump: Non attacco gli avversari, serve solo a dividere il Paese

di scp

Torino, 26 ago. (LaPresse) - "Non voglio usare questo tempo prezioso per attaccare l'altra parte". Lo ha detto la First lady Melania Trump, parlando dal Rose garden della Casa bianca alla convention repubblicana, riferendosi ai democratici. "Perché, come abbiamo visto la scorsa settimana, quel tipo di discorso serve solo a dividere ulteriormente il Paese", ha rimarcato.

