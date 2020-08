Usa 20202, Melania Trump: Donald non smetterà di combattere per voi

di scp

Washington (Usa), 26 ago. (LaPresse/AP) - "In mio marito avete un presidente che non smetterà di combattere per voi e le vostre famiglie". Lo ha detto la First lady Melania Trump, parlando dal Rose garden della Casa bianca alla convention repubblicana. "Non si arrenderà", ha rimarcato.

