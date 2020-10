Usa2020, raffica di tweet di Trump dall'ospedale: "Votate"

Raffica di tweet di Donald Trump che nel giro di pochi minuti ha pubblicato su Twitter una serie di post indirizzata al suo elettorato per incitarlo a votare alle prossime elezioni presidenziali del 3 novembre. "Vota" per la Legge e l'Ordine, "Salva il nostro secondo emendamento", "Pro life, Votate!", sono solo alcuni dei 15 tweet, in cui il presidente americano ha promesso, tra le altre cose, un miglior sistema sanitario, tagli alle tasse e la lotta ai "media corrotti".

BEST V.A. EVER. 91% APPROVAL RATING. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Tweet di poche parole, tutte "strillate", rigorosamente in maiuscolo, seguite dal punto esclamativo e dall'esortazione a recarsi alle urne. Tra questi anche un elenco dei risultati raggiunti dalla sua amministrazione nei loro quattro anni di lavoro. "Un sistema della sanità migliore e meno costoso. Votate!", si legge in un post mentre in un altro annuncia "massicci tagli alle regolamentazioni" e in un altro ancora sostiene di avere un "tasso di approvazione del 91 per cento".

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Poco prima il tycoon aveva lanciato un attacco ai democratici, sempre tramite il suo account Twitter: "Se volete un massiccio aumento delle tasse, il più grande nella storia del nostro paese (che farà chiudere la nostra economia e i posti di lavoro), votate i Democratici!".

