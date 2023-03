Il parlamentare repubblicano a Fox News Channel: "Questo è voodoo. Stanno cercando di distruggerlo perché lo temono alle urne"

Donald Trump è stato incriminato dal grand jury di Manhattan. Le accuse sono legate al pagamento della pornoattrice Stormy Daniels in cambio del suo silenzio. E’ la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente viene rinviato a giudizio. In difesa del Tycoon è intervenuto il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Lindsey Graham, in un’intervista su Fox News Channel. “Nessuno nella storia di New York è mai stato perseguito in base a questa teoria, tranne Donald J. Trump. (I democratici ndr) stanno cercando di distruggerlo perché lo temono alle urne”, ha detto Graham. “Ma dovete aiutare quest’uomo, Donald J. Trump. Stanno cercando di prosciugarlo. Ha speso in avvocati più di quanto la maggior parte delle persone spende per le campagne elettorali. Come finirà, Sean? Trump vince in tribunale e poi vince le elezioni”, ha concluso il senatore repubblicano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata