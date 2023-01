I manifestanti intonano cori: "No Justice No Peace"

Ancora decine di manifestanti a Memphis, dopo il rilascio del video brutale del pestaggio di Tyre Nichols da parte della polizia. I manifestanti hanno scandito slogan come: “Dite il suo nome, Tyre Nichols” e “Le strade sono di chi? Sono le nostre strade”, “No Justice No Peace“.

