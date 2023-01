La decisione arriva dopo le dure critiche di Fox News, che non ha apprezzato il restyling dei personaggi definiti “troppo inclusivi”

La M&Ms, storica azienda della Mars, nata in New Jersey nel 1941, ha annunciato che metterà in “pausa” le celebri mascotte colorate, dal sarcastico Red all’ingenuo Yellow, e Green, Blue, Orange e Miss Brown, per “evitare un’ulteriore polarizzazione” nel Paese. Un’assenza “a tempo indeterminato” che sarà colmata dall’attrice comica e doppiatrice Maya Rudolph, diventata famosa per le sue imitazioni di Beyoncé, Oprah Winfrey e Donatella Versace. La decisione è stata presa dopo che nei mesi scorsi era stato deciso di cambiare alcuni dettagli ad alcuni “personaggi” per renderli più inclusivi.

