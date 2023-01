Uccisi a colpi d'arma da fuoco a Enoch, 400 chilometri a sud di Salt Lake City

Otto persone sono state trovate morte con ferite d’arma da fuoco in un’abitazione nello Utah, negli Usa. Tra loro, 5 bambini. Le 8 vittime, tutte della stessa famiglia, sono state trovate morte per ferite da arma da fuoco in una casa a Enoch, una città di circa 8mila abitanti a 400 chilometri a sud di Salt Lake City. La famiglia era conosciuta nella comunità locale. Al momento da parte delle autorità non ci sono ulteriori dettagli

