Il presidente americano commenta le difficoltà nell'elezione dello speaker

Il caos in corso alla Camera dei rappresentanti “non è un mio problema”. Così il presidente Joe Biden, in partenza per il Kentucky, commentando le difficoltà dei Repubblicani per l’elezione dello speaker della Camera, con tre votazioni fallite per McCarthy. “E’ imbarazzante”, ha aggiunto il presidente.

