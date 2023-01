Foto dall'archivio di Times Square a Capodanno

Aggressione a Capodanno a New York. Tre agenti di polizia di New York City sono stati colpiti da un uomo che brandiva un machete vicino a Times Square, secondo il commissario della polizia di New York. Lo riporta la Cnn precisando che gli agenti sono in condizioni stabili. L’attacco è avvenuto poco dopo le 22 di sabato sulla West 52nd Street e 8th Avenue, fuori da una zona di controllo di sicurezza di Capodanno a Times Square, ha riferito il commissario Keechant Sewell. Il sospetto, identificato come un ragazzo di 19 anni, si è avvicinato a un ufficiale e ha tentato di colpirlo in testa con un machete, ha riferito Sewell. Il giovane ha poi colpito altri due agenti prima di venire raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparato da uno degli agenti. Il 19enne, colpito alla spalla, è in cura per le ferite riportate. L’FBI, il NYPD e la Joint Terrorism Task Force stanno indagando su quanto accaduto. “Voglio essere molto chiaro … non c’è alcuna minaccia in corso”, ha detto Mike Driscoll, assistente alla direzione dell’Fbi responsabile dell’ufficio sul campo di New York. “Riteniamo che questo fosse un individuo che ha agito da solo”, ha detto precisando che: “Non c’è nulla che indichi il contrario”.

