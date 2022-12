Il piccolo velivolo stava affondando: il 71enne era in piedi sull'ala quando è stato raggiunto

Salvato con dei kayak in un torrente ghiacciato il pilota di un Piper che si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto Lee di Edgewater, nel Maryland. Alcuni soccorritori improvvisati infatti hanno usato le piccole canoe per raggiungere il 71enne Steve Couchman, ferito dopo essere precipitato ma comunque rimasto in piedi sull’ala del velivolo che stava affondando nelle acque gelide del Beards Creek.

I testimoni hanno raccontato alla polizia che pochi istanti dopo il decollo del Piper Cherokee lo hanno sentito precipitare nel torrente ghiacciato, ha dichiarato la polizia di Stato del Maryland in un comunicato stampa. Un agente di polizia della contea di Anne Arundel che ha sentito la chiamata e due persone nelle vicinanze sono subito entrati entrati in azione, usando dei kayak sul torrente ghiacciato. John Gelinne Sr., un ufficiale di marina in pensione, e il figlio Gelinne e suo figlio, John Gelinne Jr., un marine, hanno preso le piccole canoe e usato delle pale per raggiungere e salvare il pilota.

