Almeno 20 vittime solo nella città dello Stato di New York per la tempesta artica

Non migliorano ancora le condizioni meteo a Buffalo, città dello Stato di New York, vicina al Canada, una delle più colpite dalla tempesta artica che sta sferzando gli Usa. Almeno 20 le vittime registrate nel centro abitato. Buffalo è stata colpito da una bufera di neve senza precedente e in poche ore le strade sono state ricoperte da quasi 1,5 metri di coltre bianca.

