Morto anche un bambino di otto anni. A Farmerville è stato allestito un rifugio per gli sfollati

Un violento tornado ha travolto la Louisiana, negli Stati Uniti. Tre le vittime accertate finora, tra cui un bambino di otto anni. La polizia ha comunicato che altre otto persone sono state portate in ospedale. In questi giorni forti tempeste stanno attraversando e devastando il Sud degli Usa, comprese forti bufere di neve. A Farmerville è stato allestito un rifugio per gli sfollati, dove i volontari distribuiscono cibo e bevande.

