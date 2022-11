La startup prometteva una tecnologia rivoluzionaria che però non ha mai funzionato

L’ex miliardaria Elizabeth Holmes è stata condannata a 11 anni di carcere per frode nella gestione della sua startup, Theranos. Holmes è stata condannata per aver ingannato gli investitori promettendo, con la sua startup, di rivoluzionare gli esami del sangue grazie a un dispositivo medico in grado di rilevare una moltitudine di malattie e condizioni da poche gocce di sangue. Ma la tecnologia non ha mai funzionato. La pena inflitta dal giudice distrettuale Edward Davila è stata inferiore alla pena di 15 anni richiesta dai pubblici ministeri federali. Holmes, che è stata amministratore delegato durante i turbolenti 15 anni di storia di Theranos, singhiozzava mentre diceva al giudice che accettava la responsabilità delle sue azioni. “Mi pento dei miei fallimenti con ogni cellula del mio corpo”.

