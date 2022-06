Greg Steube contro l'ipotesi di restringere l'uso delle armi negli Usa

(LaPresse) Greg Steube, un deputato repubblicano della Florida e forte sostenitore di Donald Trump, ha mostrato tutte le pistole che possiede mentre era in collegamento durante un’audizione della Commissione giustizia sul tema dell’uso delle armi negli Usa. Una legge allo studio della Commissione alzerebbe l’età minima per l’acquisto di armi semi automatiche e modificherebbe alcune regole sull’uso delle armi, dopo le recenti stragi. Mentre mostrava le sue pistole (una Sig Sauer P226, una Sig Sauer 320, una XL Sig Sauer P365) si sente la deputata dem Sheila Jackson Lee dire “spero che non siano cariche” e lui rispondere scocciato: “Sono a casa mia e faccio ciò che voglio con le mie pistole”.

