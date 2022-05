Il presidente in visita al mausoleo delle 21 vittime della strage alla scuola elementare texana

Il presidente Joe Biden e la first lady Jill sono giunti a Uvalde, in Texas, dove hanno visitate il memoriale allestito nella Robb Elementary School in ricordo dei 19 bambini e delle due insegnanti uccisi nella strage di martedì. Biden e la moglie parteciperanno in seguito a una messa e incontreranno i famigliari delle vittime. Commozione da parte del capo della Casa Bianca quando ha deposto con la moglie Jill una corona di fiore per commemorare le giovani vittime. I due si sono poi soffermati davanti alle immagini di ciascuna vittima.

I Biden si sono poi intrattenuti a parlare col preside e con il direttore della scuola. In coincidenza con l’arrivo alla scuola del governatore repubblicano del Texas Greg Abbot, che accompagna la coppia presidenziale nella loro visita, un uomo dalla folla ha gridato: “Ci serve aiuto!”. I Biden parteciperanno ora a una messa nella chiesa cattolica del Sacro Cuore, dove sono stati accolti dall’arcivescovo Gustavo Garcia-Siller.

