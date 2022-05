Negli Stati Uniti raggiunto il milione di decessi per il virus

La presidente della Camera, Nancy Pelosi, insieme ad un gruppo di legislatori di Camera e Senato ha osservato un minuto di silenzio sui gradini del Campidoglio a Washington. La commemorazione nel giorno in cui il presidente Joe Biden ha annunciato che negli Stati Uniti si è raggiunto il milione di vittime per covid. La US Air Force Band Singing Sergeants ha intonato “Shall We Gather at the River” e “God Bless America”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata