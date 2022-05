Il rogo a est di Santa Fe

Un vasto incendio in New Mexico ha bruciato oltre 1.000 chilometri quadrati, un’area più grande della città di Dallas, in Texas. Il rogo a est di Santa Fe arde da oltre un mese. Al lavoro da giorni i vigili del fuoco, anche con elicotteri, nel tentativo di spegnere e contenere le fiamme.

