Due incidenti in 12 ore per la compagnia Brightline: una vittima

(LaPresse) Due treni della linea interurbana Brightline in Florida hanno provocato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra in due incidenti separati, avvenuti a meno di 12 ore di distanza l’uno dall’altro. Le immagini shock delle telecamere di uno di questi treni mostrano il secondo incidente, avvenuto mercoledì, quando un convoglio si è schiantato contro un’auto alle 6 del mattino, mandando in ospedale il conducente in gravi condizioni. L’auto avrebbe tentato di attraversare i binari nonostante la sbarra abbassata e il semaforo rosso: nell’incidente la vettura è stata tranciata di netto in due parti. Quella di martedì notte è invece la nona morte che coinvolge la compagnia privata di treni della Florida da quando ha ripreso le sue attività a novembre, dopo 18 mesi di chiusura per il Covid, ed è la 57esima vittima da quando la compagnia ha iniziato i primi giri di prova nel 2017. Secondo le indagini delle autorità, nessuna delle morti è da attribuire alla compagnia: si tratta prevalentemente di suicidi o di pedoni o auto che hanno tentato di sfidare i treni posizionandosi sui binari nonostante i divieti.

GUARDA ANCHE Florida, presunto ladro si getta dal ponte per evitare la polizia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata