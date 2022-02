La temperatura potrebbe scendere ancora: la polizia dice di non mettersi in strada se non necessario

(LaPresse) La polizia del Texas ha reso noto che un incidente, causato dal ghiaccio sulle strade, ha causato un ingorgo stradale gigantesco sulla Interstate 10 venerdì scorso. Le immagini aeree della strada mostrano una coda di camion e auto lunga chilometri: la polizia ha consigliato alle persone di non mettersi in strada durante la tempesta che da qualche giorno ha colpito il Texas, facendo scendere la colonnina di mercurio. La temperatura potrebbe scendere ancora.

