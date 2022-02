Previste forti nevicate anche in Indiana e Illinois

(LaPresse) Tempesta di neve negli Usa che è arrivata fino al Colorado e al New Mexico. A Denver spazzaneve in azione per liberare le strade. Le compagnie aeree statunitensi hanno cancellato migliaia di voli, mentre le autorità hanno esortano i cittadini a rimanere a casa. Anche in Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana e Michigan è attesa neve; le nevicate più pesanti è prevista in Indiana e Illinois. Previsto un significativo accumulo di ghiaccio nelle zone di Louisville, Kentucky, a Memphis, Tennessee.

