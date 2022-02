Un 27enne è stato fermato come presunto responsabile

(LaPresse) Due poliziotti sono morti in seguito a una sparatoria avvenuta nel Bridgewater College, in Virginia, negli Usa. Il College era stato messo in lockdown nel pomeriggio, con un avviso a tutti gli studenti che diceva che c’era un uomo armato nel campus: sembra che nessun alunno sia rimasto coinvolto. Il presunto responsabile, un 27enne, è stato arrestato poco dopo. Era ferito ma non è ancora chiaro se le ferite siano autoinflitte o se sia stato colpito durante uno scontro con gli agenti. Secondo la ricostruzione delle autorità, il 27enne armato era stato inizialmente raggiunto dai due agenti e dopo una breve trattativa verbale avrebbe sparato: i due sono morti per le ferite riportate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata