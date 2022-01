Biden pronto ad attribuire a Trump la "responsabilità" politica dei disordini

Un anno fa, a Washington, l’assalto al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump che non volevano riconoscere la vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. C’è grande attesa per il discorso che l’attuale presidente terrà proprio oggi: Biden, ha fatto sapere la sua portavoce, parlerà del ruolo avuoto dal tycoon nell’attacco, facendo riferimento in modo esplicito a una sua responsabilità per il caos di quel giorno buio e il massacro durante i disordini che provocarono 5 vittime.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump invece ha annunciato di aver annullato la conferenza stampa prevista in Florida.

