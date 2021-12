Era in carcere per rapina, dopo essere stato assolto per la morte della moglie nel 1994

O.J. Simpson è un uomo libero. Una portavoce della polizia di stato del Nevada ha annunciato martedì che il 74enne ex stella NFL e attore, assolto dall’accusa di omicidio in California per la morte della moglie, era in carcere dal 2008 dopo una condanna per rapina a mano armata di Las Vegas. Simpson ha ottenuto i benefici della buona condotta e rilasciato in libertà vigilata con effetto dal 1° dicembre. L’avvocato di Simpson, Malcolm LaVergne, ha detto che il suo cliente ha rifiutato un colloquio immediato. LaVergne ha anche rifiutato di parlare del futuro di Simpson, incluso se intende rimanere in Nevada. Simpson è stato assolto a Los Angeles nel 1994, era accusato dell’omicidio della sua ex moglie e della sua amica. Ha scontato nove anni di carcere per aver condotto diversi uomini in uno scontro con due rivenditori di oggetti da collezione sportivi.

