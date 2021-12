Dal 'Truman Balcony' al ricordo del presidente Johnson negli ornamenti del 2021

(LaPresse) Sessant’anni di storia della White House Historical Association, che cura gli ornamenti e le decorazioni natalizie della Casa Bianca negli Stati Uniti. L’organizzazione è nata nel 1961 per volere di Jaqueline Kennedy: no profit, senza bandiere di partito, dall’81 in avanti ha disegnato gli ornamenti per tutti gli eventi chiave che riguardano gli anniversari alla Casa Bianca. La Casa Bianca non è coinvolta nell’ideazione delle decorazioni che dal 1981 sono realizzate da ChemArt, un’azienda di veterani che ha sede a Lincoln, a Rhode Island. Nel 2019 le decorazioni erano dedicate a onorare il presidente Harry Truman, con il suo ‘Truman Balcony’. Nel 2021 le decorazioni ufficiali onorano invece il presidente Johnson. Quelle del 2022 onoreranno Richard Nixon.

