Lo riportano il Guardian e il New York Times

C’era un piano per un golpe di Donald Trump che girava prima dell’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Lo avrebbe consegnato l’ex capo dello staff della Casa Bianca Meadows alla Commissione del Congresso che indaga sull’assalto a Capitol Hill: lo riportano il New York Times e il Guardian.

“Il fatto che Meadows fosse in possesso di un PowerPoint il giorno prima dell’attacco al Campidoglio che descriveva i modi dettagliati per organizzare un colpo di Stato suggerisce che fosse almeno a conoscenza degli sforzi di Trump e dei suoi alleati per impedire che la certificazione di Joe Biden avesse luogo il 6 gennaio”, riferisce sempre il Guardian.

Giovedì la sentenza contro il blocco dei documenti chiesto da Trump

Una corte d’appello federale si è pronunciata contro il tentativo dell’ex presidente Donald Trump di proteggere i documenti chiesti dalla commissione che indaga sull’insurrezione del 6 gennaio al Congresso. Secondo i tre giudici c’è una “necessità legislativa unica” per i documenti che la commissione ha richiesto e il cui rilascio Trump ha cercato di bloccare attraverso il privilegio esecutivo. Trump aveva citato in giudizio la commissione e gli Archivi nazionali per impedire alla Casa Bianca di consentire il rilascio dei documenti.

