Foto di archivio

I bimbi tutti sotto i 12 anni: il padre si è recato dallo sceriffo ed è stato fermato

Ancora un caso di morte per l’uso di armi da fuoco negli Usa. Quattro bambini e una donna sono stati trovati morti, uccisi da spari in una casa nella California meridionale a Lancaster, e un uomo che si ritiene sia il padre dei bambini è stato fermato dopo essersi recato alla stazione dello sceriffo locale. Lo riferisce il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles (Usa). Le vittime sono una donna, una bambina e tre bambini, che avevano tutti ferite nella parte superiore del torso. I bambini sono tutti di età inferiore a 12 anni. Lancaster si trova nella desertica Antelope Valley, a nord di Los Angeles. L’uomo che si ritiene sia il padre dei bambini è stato fermato dopo essere comparso nella hall della stazione dello sceriffo di Lancaster ed è sotto interrogatorio da parte degli investigatori, riferisce il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, che non ha però spiegato né quando l’uomo si sia presentato in commissariato né che ragione abbia fornito per il fatto di essersi recato lì. Una portavoce del dipartimento, Juanita Navarro, ha riferito che interrogatori del genere possono durare diverse ore e che non è noto se l’uomo sia stato arrestato. Le identità delle vittime e dell’uomo non sono state diffuse negli Usa.

