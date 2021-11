Decine di persone entrarono nel Campidoglio con la forza

Steve Bannon si è consegnato all’Fbi ed è stato preso in custodia dopo essere stato incriminato per oltraggio al Congresso, per non essersi presentato a testimoniare davanti alla Commissione sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Durante un comizio di Donald Trump, alcuni attivisti entrarono con la forza in Campidoglio, costringendo alla fuga i rappresentanti riuniti in seduta. Un attacco considerato da molti un assalto alla democrazia americana.

