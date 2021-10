Bimbi di 6 o 8 anni ammanettati, schiacciati a terra, con le armi puntate in faccia. Spesso afroamericani

Un’indagine di Associated Press ha portato alla luce l’uso della forza da parte della polizia americana su bimbi anche di 6 anni. Ap ha analizzato i dati di circa tremila istanze che riguardano bimbi e ragazzi sotto i 16 anni negli ultimi 11 anni, molti dei quali afroamericani. I dati raccolti riguardano 25 dipartimenti di polizia e 17 Stati. Tra i casi scoperti, si parla soprattutto di immobilizzazioni a terra, ammanettamenti, armi puntate contro i bambini.

Alcuni dei casi

Nel marzo 2019 la polizia ha fatto irruzione due volte in 11 settimane nell’abitazione di Krystal Archie, cercando della droga. A casa erano presenti i figli di 14, 11 e 7 anni: un poliziotto tenne premuto lo stivale sulla schiena della 14enne Savannah. “E’ stato detto loro di mettersi a terra come se fossero criminali” ha detto Krystal Archie. I video della bodycam degli agenti del Chicago Department mostrano l’accaduto. Sempre nel 2019, un altro testimone, Royal Smart, racconta che a 8 anni è stato ammanettato e portato via dalla polizia insieme alla madre e al fratello, mentre gli agenti erano ad armi spianate. Per nessuno di loro era presente un mandato di perquisizione e per nessuno è stato confermato l’arresto. Le due famiglie hanno fatto causa: il loro avvocato, Al Hofeld Jr., ha detto che le violenze sono parte di un pattern sull’uso della forza da parte della polizia. La figlia 13enne di Tamika Harrell era in uno skate park ad Akron, in Ohio, la scorsa estate, quando è scoppiata una rissa tra ragazze. Lei, una delle pochissime ragazzine afroamericane in mezzo a tanti bianchi, è stata presa da un ufficiale, ammanettata e portata in un’auto della polizia. La famiglia ha fatto causa anche in questo caso mentre il dipartimento si rifiuta di commentare l’accaduto.

Ap specifica che non ci sono specifiche leggi che proibiscono l’uso della forza della polizia contro i bambini. Alcuni dipartimenti hanno policy in materia, che dicono a che età un bimbo possa essere ammanettato. I traumi di questo tipo sono duraturi: i bimbi non dormono e hanno problemi comportamentali, dicono gli esperti.

