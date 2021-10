L'uomo è stato accusato di stupro e altri abusi sessuali, rischiano di essere incriminati anche i passeggeri

Shock a Filadelpfia, dove una donna è stata molestata e stuprata su un treno negli Usa, in un episodio di violenza durato 40 minuti in cui i pendolari nel vagone non sono intervenuti e non hanno chiamato i soccorsi, filmando invece con i propri cellulari. La polizia sta indagando sulle reazioni dei presenti, mentre il presunto aggressore Fiston Ngoy, 35 anni, è stato arrestato dopo che un agente lo ha prelevato alla fine della corsa, dopo essere intervenuto nel giro di 3 minuti dalla chiamata di un dipendente delle ferrovie. L’uomo è stato accusato di stupro e altri abusi sessuali. “Vogliamo che tutti siano arrabbiati e disgustati e vogliano rendere il sistema più sicuro”, ha dichiarato il capo della polizia ferroviaria Septa, Thomas J. Nestel III. “Vi posso dire che le persone tenevano i telefoni sollevati nella loro direzione, mentre la donna veniva aggredita”, ha aggiunto, sottolineando di non poter fornire dettagli sui video ottenuti. Le persone che non sono intervenute potrebbero essere incriminate.

