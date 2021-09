La polizia ha fermato il presunto assalitore

(LaPresse) Due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria alla Heritage High School di Newport News, nello Stato americano della Virginia. Un ragazzo è stato colpito in faccia, mentre una ragazza è stata ferita alla gamba. Gli studenti, entrambi 17enni, sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha reso noto di aver preso in custodia un ragazzo. Le autorità ritengono che il sospetto autore della sparatoria e le vittime si conoscessero, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. L’arma è stata trovata sulla scena del crimine. Il sovrintendente del sistema scolastico ha dichiarato che il liceo è solito fare controlli per verificare se gli studenti entrino armati.

