Il presidente Usa festeggia nella sua casa sull'isola di Marta's Vineyard

È stato il 44esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di origine afroamericana. Barack Obama compie oggi 60 anni e a far discutere non è la sua eredità politica ma la mega festa che l’ex capo della Casa Bianca ha organizzato per celebrare il compleanno, nella sua casa sull’isola esclusiva di Martha’s Vineyard, in Massachussetts, con 475 invitati, tra cui George Clooney, Jay-Z, Tom Hanks e Steven Spielberg. Le misure di sicurezza anti Covid saranno assicurate ma con l’aumento dei casi in America la celebrazione è parsa inopportuna.

